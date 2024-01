Renascer: Confira tudo o que acontecerá no primeiro capítulo da nova novela das 21h

O remake da trama da década de 90, estreará nesta segunda-feira (22) logo após o Jornal Nacional.

Veja a sinopse do primeiro episódio de “Renascer”, novela da TV GLOBO, que será inaugurada nesta segunda-feira (22/01) e que substituirá a novela Terra e Paixão.

Inocêncio anda nos terrenos na região de Ilhéus, e de longe avista Jequitibá. Para carimbar seu destino naquele lugar, ele finca seu facão nos pés da árvore. Firmino cobra a viúva Cândida pelas dívidas deixadas por seu falecido marido. José Inocêncio se depara com capangas e tem seu corpo esfolado. O mascate Rachid também é atacado, porque passou no local na mesma hora do crime. Ele finge morte e escapa de ser morto, assim, salvando sua vida. O mascate vê José Inocêncio todo machucado e pendurado na árvore e fica desesperado.

Rachid pega José da árvore e o leva para casa de Cândida, que o acolhe e ajuda a cuidar de seus ferimentos. Inácia fica em choque quando ao ver José Inocêncio. Firmino vai à casa de Jacutinga. Inácia dá um colar como guia de proteção para José Inocêncio.

A viúva vai embora e deixa sua fazenda para José Inocêncio, como pagamento. Três anos depois José Inocêncio já está melhor de seus ferimentos, e com as terras da fazenda confortada. Pela brechinha da janela, Maria Santa olha os preparativos da festa do Bou Bumbá, já que Venâncio impede sua filha de sair de casa.