Renascer: Buba flagra José Augusto e Ritinha na maior pegação

Amores, a dor do falecimento de José Venâncio, não será nada comparando ao que ela irá sofrer por tanto tempo ao longo de ‘Renascer’. Neste momento difícil, Buba encontrará tudo que ela precisa em José Augusto, carinho e apoio.

A afinidade e novos sentimentos entre eles ficaram bem expostos, fazendo com que o falecimento de Venâncio seja superado em pouco tempo. Contudo, toda essa felicidade durará pouco, afinal, Buba flagrará o seu affair com Ritinha, lhe colocando um belo par de chifres.

Ao ver José Augusto com Ritinha, Buba se sente extremamente mal e traída, aliás, nem tudo sai como planejamos. Augusto ficará sem saber o que fazer, e fica encucado ao voltar para Ilhéus com Buba.

A psicóloga verá o rapaz e Ritinha se pegando logo depois da empregada fazer uma massagem no herdeiro de Inocêncio. Pasma com toda aquela cena, ela se afastará do moço e tentará deixar seus sentimentos por ele de lado.

Porém, por mais que ela tente esconder que não liga sobre o que aconteceu, ela não consegue, e sua crise de ciúmes ataca. Seu ficante explica que Ritinha quer se vingar de Damião ao saber que ele fará de tudo para dar um fim no casamento.