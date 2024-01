Remake de Renascer estreia nesta segunda-feira (22)

A trama tratará dos conflitos da vida de João Inocêncio no âmbito profissional e familiar.

Amores, após todas as reviravoltas possíveis acontecer no último episódio de Terra e Paixão, que foi ao ar na noite de ontem (19), nesta segunda-feira (22) nós já poderemos nos deliciar com o remake de uma das melhores novelas de todos os tempos, Renascer.

O remake, que está sendo escrito pelo autor Bruno Luperi, é uma adaptação de uma trama que estreou em meados dos anos 90 e que foi escrita por seu avô, o talentosíssimo Benedito Ruy Barbosa.

A trama gira em torno da vida de José Inocêncio, que se tornou o maior fazendeiro da região após fazer uma espécie de pacto com Jequitibá, porém, o seu mundo cairá após sua amada esposa, Maria Santa, morrer durante o porto de seu quarto filho com o fazendeiro, o que fará com que ele trate o caçula com extrema indiferença e mágoa.