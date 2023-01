Regina Duarte diz que Bolsonaro pode virar presidente dos EUA: “A gente é que perde”

Atriz voltou a defender o ex-presidente e usa as redes sociais para espalhar fake news

Faz um tempo que Regina Duarte tem virado pauta das minhas manhãs com minha amigas no grupo de fofoqueiras do Leblon. A atriz nçoa deixou de usra a sua voz e seu fanatismo paraf defender Bolsonaro depois do ato de terrorismo em Brasília. Duarte repostou um vídeo em que diz que Bolsonaro pode se tornar presidente dos EUA. Oi?

“Se continuar desse jeito, Bolsonaro vai acabar sendo presidente dos EUA, e a gente é que perde”, mostrava o vídeo.

Na legenda ela ainda aproveitou para dar ainda mais força ao argumento. “Acalmem-se. Ele pode ter parecido maluco mas sempre lutou pelas 4 linhas. A Constituição o deterá. Sempre Brasil”, escreveu.