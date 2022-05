Geração do ralando a boquinha na garrafa critica Rebecca pela filha dançar coreografia de Luísa Sonza

A pequena deu um show e sem a mãe ensinar hein?

Que Rebecca dança MUUUUUUITO, todo mundo sabe! Mas o que ninguém tinha visto era a filha arrasando tanto quanto a mãe! Nesta segunda-feira, (23), a mãe babona de Morena mostrou a filha, de 4 anos, dançando a coreografia completa de “sentaDONA”, música de Luísa Sonza, e a garota deu um show!

A filha da MC Rebecca dançando "Sentadona REMIX" é tudo pra mim 🗣 pic.twitter.com/ABCS5Knl1o — Tracklist (@tracklist) May 23, 2022

A desenvoltura da menina é impressionante e o melhor: ela faz toda a coreografia sem olhar na TV, ou seja, ela aprendeu direitinho e sem a mamãe ensinar. Mas é claro que tem sempre quem vai criticar os pais por isso, então a Rebecca foi massacrada pela filha dançar a música sensual.

Um internauta tweetou: “Criança dançando uma música com letra pornográfica com uma coreografia cheia de conotação sexual e o povo achando bonito…”. Já outra, comentou: “Fico impressionada com a normalização de crianças dançando músicas sensuais e com letras inapropriadas. No refrão diz “ Ai calica, ai caralho!” Os pais achando bonitinho!! Ps:. Sou a favor de quase todo tipo de música e arte!! Mas a letra deve ser apropriada a idade!!”.

Fico impressionada com a normalização de crianças dançando músicas sensuais e com letras inapropriadas.

No refrão diz “ Ai calica, ai caralho!”



Os pais achando bonitinho!!🥰



Ps:. Sou a favor de quase todo tipo de música e arte!! Mas a letra deve ser apropriada a idade!! — Fernanda Costa (@eusimFernanda) May 23, 2022

Criança dançando uma música com letra pornográfica com uma coreografia cheia de conotação sexual e o povo achando bonito… CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 23, 2022

E não para, ‘tá? Já outro internauta postou: “Juro por tudo que Rebecca me faz sentir como uma velha conservadora de 87 anos às vezes… o fato dessa GÊNIA ter achado de bom tom compartilhar o vídeo da filha CRIANÇA dançando funk para um monte de marmanjo babaca que sexualiza tudo é o motivo da minha revolta nesse momento!”.

juro por tudo que rebecca me faz sentir como uma velha conservadora de 87 anos às vezes… o fato dessa GÊNIA ter achado de bom tom compartilhar o vídeo da filha CRIANÇA dançando funk para um monte de marmanjo babaca que sexualiza tudo é o motivo da minha revolta nesse momento! https://t.co/gHcs1anAr6 — jurídico mc beyonce (@bxsquiatt) May 24, 2022

Sinceramente? Não vi nada demais! E gente, nós crescemos segurando o tchan e amarrando o tchan que nada mais são do que os seios e partes intimas. Ah e mais: ralando a boquinha na garrafa, que nem queria falar sobre a boca e a garrafa né? Não tô entendendo sabe?