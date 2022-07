Raul Gazolla quebrou capela onde era sepultado o corpo de Daniella Perez após saber que Guilherme Pádua estava envolvido no crime

Ator recebeu a notícia pela mãe e não suportou tamanha dor, momentos antes de enterrar namorada

De milhões! ‘Pacto Brutal’ é uma das produções que está me tirando o fôlego e me fazendo reviver uma das histórias mais aterrorizantes que aconteceu no Brasil em 1992, o assassinato de Daniella Perez. Os atores e amigos da atriz que viveram de perto o momento de dor contaram que o namorado da atriz quebrou toda a capela quando soube que Guilherme Pádua tinha matado a sua namorada.

“Filho, a polícia já sabe quem matou a Daniela, foi o Guilherme de Pádua”, disse a mãe do ator momentos depois de ter enterrado a atriz. O momento foi de dor extrema e os amigos de Gazolla contam que ninguém conseguiu o segurar naquele momento.

“Nessa hora ele levantou com todos nós. Depois que ele teve todo esse ataque, ele cai no chão e fica na posição fetal”, disse Frota.

Fábio Assunção contou que ninguém conseguia segurar o jovem ator e Cláudia Raia disse que ele gritava de uma maneira que seu coração parte.

A prima de Dani, Marcela, ainda explica que a dor foi tanta que ele quebrou a capela inteira. “Ele quebrou a capela inteira, tinha um pano com almofada e ele mordia”, disse.

“O que veio no meu pensamento: ‘Vou mastigar o pescoço desse filho da [email protected]’. Eu virei um bicho. Eu fiquei com muito ódio, não dá para não ter”, conta Gazolla.