Negão da BL é o novo Menino do Rio.

MC Negão da BL investe em uma rotina de treino e vida saudável, as mudanças em seu corpo são visíveis e de acordo com ele ajuda em trabalhos.

O cantor e ex-participante do reality A Ilha da TV Record é casado há quatro anos e investe em vida saudável.

Negão da BL é uma das personalidades que nasceu na internet. Seus vídeos com a participação de sua mãe, dona Gisele Bento, se tornaram virais e com isso o rapaz ganhou fama e muitos seguidores interessados em seus vídeos divertidos e nada convencionais. Hoje MC Negão da BL conta com uma conta de Instagram com mais de três milhões de seguidores.





O carioca não faz parte do senso comum e com esta pegada agradou ao público em geral, tanto que rendeu a ele a participação no reality produzido pela Tv Record e comandado pela apresentadora Sabrina Sato, A Ilha.

Um outro assunto também chamou atenção dos seguidores na internet. A mudança corporal de Negão da BL. Hoje ele aposta em uma vida mais saudável e a mudança em sua estrutura física é visível. Mas… pera lá meninas, o rapaz é casado há quatro anos, portanto se fechem!

Mateus Bento conta que estava sedentário e começou a engordar. A chave virou, e o rapaz viu a necessidade de uma mudança em seu padrão físico. Com foco nos futuros trabalhos, os ganhos são visíveis.





O MC ainda conta que 2021 foi um ano muito bom para ele e que espera somente boas vibrações e realizações para o próximo ano que está por vir. Um 2022 de muito trabalho e objetivos concretizados. É o que todos queremos amigo!

Seria MC Negão da BL o novo Menino do Rio? Potencial tem de sobra!