Angélica foi ao Emmy não pela Globo e sim pela HBO Max.

A apresentadora Angélica arrasou na noite do Emmy de vestido longo bordado de paetês, ela foi acompanhada de seu marido Luciano Huck.

Angélica esteve no Emmy (perfeita). Mas pasmem, não foi pela Globo e sim pela sua nova casa, HBO Max.

Dois apresentadores brasileiros marcaram presença na premiação do Emmy em Nova Iorque nesta próxima sexta feira (26/11). Angélica e Luciano Huck fazem parte do corpo de apresentadores do evento que premia as melhores produções de televisão do ano. Angélica arrasou no inglês e fez uma apresentação nota 10!

Angelica e Huck em noite de festa. Foto: Reprodução.

Mas algo me chamou atenção nas redes sociais… estão associando a imagem da loira à sua antiga emissora, a Rede Globo. Minha gente Angélica agora é contratada da HBO Max e diga-se de passagem, está muito bem por lá. O seu programa Jornada Astral, que ainda não tem data definida para estreia é um misto de entrevistas e astrologia. O programa contará com dois nomes bastante conhecidos na área de astrologia: Victor Di Castro (Deboche Astral) e Paula Pires. Outra atriz que recentemente assinou com a HBO é Camila Pitanga.

Confiram o storie que Angélica fez no evento:

Inclusive, o canal de streaming HBO Max tinha uma mesa exclusiva no evento, que contou com a presença de Angélica, Camila Pitanga e Monica Albuquerque, que é quem comanda o núcleo de séries, faz a gestão de Talentos e é a diretora do novo programa de Angélica. Ela também atuou como diretora de desenvolvimento e acompanhamento artístico da emissora carioca e é um dos grandes nomes que passaram pela Rede Globo.

Já Luciano Huck, atualmente, comanda o Domingão nas tardes de domingo com atrações como o “Show dos Famosos”.

Angélica acompanhada de seu marido Luciano Huck. Foto: Reprodução.

A apresentadora marcou presença na noite do Emmy. Foto: Reprodução.

E corre por aí que a HBO irá contratar ainda mais Globais para o ano de 2022. Há quem diga que vários nomes estão sendo cogitados, entre eles Grazi Massafera, Reinaldo Gianechini e Malu Mader. O canal tem a intenção de produzir pequenas novelas e séries curtas para atrair o público brasileiro. Outro exemplo, além de Angélica e Camila Pitanga é o escritor e produtor Raphael Montes. Raphael já trabalhou como roteirista em a “Regra do Jogo”.

Angélica foi apresentadora no Emmy. Foto: Instagram.

Voltando ao evento, a musa postou esta semana um look que usou para o evento do Emmy em que foi acompanhada por Luciano Huck, claro. O vestido é da grife Dolcce & Gabanna, um longo bordado de paetês, levemente drapeado nas laterais e que deixou a apresentadora deslumbrante! O styling é da dupla Juliano e Zuel. Quero este vestido pra mim!Luxo, riqueza e angelical touch!