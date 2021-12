Ela passou dos limites! Tapa na cara de criança é feio demais heim Bárbara?!

Bárbara passou dos limites, a vilã dará um tapa na cara do filho de Érika em jantar organizado por seu pai, Santiago.

Em “Um Lugar ao Sol”, Bárbara é desmascarada por Érica ao dar tapa na cara de uma criança. Tô em choque!

Falar que Bárbara (Alinne Moraes) é desequilibrada é chover no molhado, ao longo da trama a vilã se mostra cada vez mais fora da caixinha! Só que desta vez o clima vai pesar de verdade…

Nos próximos capítulos, Santiago (José de Abreu) organiza um jantar em família, com a presença de Érika (Fernanda Freitas), sua namorada. Ela leva seu filho, Luan (Miguel Schmid).

Bárbara surtada como sempre. Foto: Reprodução

Todo mundo feliz? Nem tanto, mas o jantar vai acontecendo e Santiago deixa que Luan brinque no quarto de Bárbara e Christian/Renato (Cauã Reymond). O garoto quebra a luminária da esposa de Renato. Com isso Bárbara fica toda trabalhada no ódio!

Erika e Santiago forma um casal na novela. Foto: Arte Blitz

Ela resolve confrontar o garoto… e ele diz que quebrou o objeto sem querer, mas ela não aceita a justificativa e fala que era uma peça de família, que ganhou da mãe dela. A vilã ainda irrita o menino e tenta obriga-lo a pedir desculpas! Ele não aceita e ela segura seu braço com força. Para tentar fugir da vilã, Luan dá chutes na canela dela, até que ela dá um tapa na cara do menino… Passada!

O jantar que era pra ser leve e descontraído, tornou-se um problema. Foto: IMG

É óbvio que o clima do jantar vai ser igual ao meme do saudoso Clodovil… “E a festa virou um velório”!