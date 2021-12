Nem Erika Schneider e nem Lary Bottino, quem ficou com Bil foi Marina Ferrari

Bil Araújo e Marina Ferrari são o novo casal do momento? Os dois foram vistos aos beijos em festa de Carlinhos Maia.

Vem que te conto o babado, Bil Araújo e Marina Ferrari curtem show em clima de romance.

Tem casal novo chamando atenção por aí. Bil Araújo e Marina Ferrari curtiram show do Simone e Simaria juntinhos! Isso mesmo. Pra quem achava que rolaria um affair do boy com Erika Schneider ou com a Lary Bottino, se enganou! Bil e Marina foram vistos aos beijos na pista do Natal da Vila, festa organizada por Carlinhos Maia.

Mas dizem as más línguas que o primeiro beijo entre os participantes de A Fazenda não foi neste show. Pois, de acordo com fontes, Bil e Marina já vem se encontrando e dando uns beijinhos por aí.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução.

O fato é que o novo casal teve uma grande torcida para que rolasse um algo mais entre Marina e Bil dentro do reality, algo que não aconteceu, pois Lary também queria o boy e o próprio já chegou a dizer que estava interessado em Erika Schneider.

Será que vai rolar uma relacionamento sério e Bil contabilizará mais uma reality pra sua conta, no caso, o Power Couple? Vamos aguardar, porque diga-se de passagem Bil Araújo adora um projeto com estes moldes né?

Se não rolou vitória no BBB, No Limite e em A Fazenda, quem sabe um Power Couple com este casalzinho fofo? Fui!