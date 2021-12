“Joguei bebida no Erasmo porque ele é um babaca, idiota e mereceu”, dispara Liziane Gutierrez.

Liziane Gutierrez foi expulsa da útlima festa realizada em A Fazenda. Ela jogou bebida em Erasmo Vianna e brigou com Lary Bottino.

Em entrevista exclusiva ao colunista e apresentador Erlan Bastos do site Em Off, Liziane Gutierrez contou sobre a noite muito louca da Festa de A Fazenda, vai vendo…

Se tem uma coisa que Liziane Gutierrez não faz é fugir das polêmicas, pelo histórico da participante de “A Fazenda”, todos nós sabemos que a gata não deita para uma treta…

Em entrevista exclusiva para o site Em Off do apresentador e colunista Erlan Bastos, Liziane contou os motivos pelos quais foi expulsa da festa que rolou no reality e deixou os peões chocados.

Erlan Bastos entrevistou Liziane para seu site Em Off. Foto: Em Off.

Alguns peões chegaram a dizer que Lizi tinha batido em Lary Bottino (Que preguiça dessa garota). Um dos participantes que revelou o fato foi MC Gui, que disse: Ela chegou tumultuando, tumultuando mesmo. Bateu na Lary e a Lary caiu em cima desses…” Mas Liziane nega esta afirmação e diz que foi Lary que jogou bebida nela e arranhou seu rosto…

Lary e Liziane brigaram na festa. Foto: R7

Já com Erasmo Viana, outro “famoso” que igual a Lary Bottino merece o esquecimento, Liziane confirma que jogou bebida nele sim! Ela confessou a Erlan: “Eu não fiz nada amor, ela [Lary] que está querendo aparecer. Com ela, eu não fiz nada. Eu joguei bebida no Erasmo porque ele é uma pessoa que se eu encontrasse a mais tempo, isso poderia ter acontecido longe das câmeras. Como foi a primeira oportunidade que tive de encontrar com ele, eu fiz o que eu faria independente de câmeras. Já ela queria aparecer entendeu? Ela queria o minutinho de fama além de roupas e joias.”

Liziane ainda foi categórica: “Joguei bebida no Erasmo porque ele é um babaca, idiota e mereceu!”

Esta festa pegou fogo heim manas?!