Fábio Porchat liga para Gracyanne e pede autorização para piada! Pra variar, adivinhem o que aconteceu?

Fábio Porchat esteve no Vênus Podcast! E só pelo convidado, vocês podem imaginar que o bate-papo entre o humorista e as apresentadoras Yas e Cris Viana rendeu muito. Isso porque Fábio é um homem bacana, inteligente e ao mesmo tempo questionador. Ele é uma unanimidade tanto à frente das telas, quanto nos bastidores! Adorável, poderia dizer…

Em tempos de problematização do humor na internet e o que vale ou não como uma piada pertinente, Porchat deu uma aula no podcast sobre a necessidade do riso e os limites do humor.

Porchat falou sobre fazer humor nos dias atuais. Foto: Reprodução.

Em trecho ele fala que todos podem fazer a piada que quiserem, mas atenta para a necessidade do ato quando tantos grupos sofrem violência diária e até morrem por conta destes estigmas que carregam dor e preconceito.

O humorista também confessou que em uma viagem à África, ao ver os animais, todos imensos e muito fortes, pensou em uma piada em que comparava um deles à musa fitness Gracyanne Barbosa. Foi aí que Porchat ligou para Gra no intuito de pedir autorização para sua piada, que comparava um animal selvagem de grande porte à modelo, esposa de Belo.

O bate-papo foi leve e divertido no Vênus Podcast. Foto: Reprodução.

Gracyanne é diva, conhecida por ser muito simpática e acessível a todos. Ela autorizou a piada de Fábio e achou engraçada. Levou tudo na esportiva!

Fábio contou que ligou para Gracyanne e ela autorizou sua piada. Foto: Reprodução.

Por mais Fábios e Gracyannes galera, pessoas acessívels, leves e sem neuras! A nova Era do humor está aí e devemos aplaudir amores!