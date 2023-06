Rapaz é flagrado filmando alunas no banheiro

De acordo com alunos da faculdade Anhembi Morumbi e a polícia ao menos 15 vídeos estavam presentes no celular do rapaz

E mulher tem paz? Jamais, afe! Gabriel Valareto Vicente Silva, de 20 anos, foi preso em flagrante ao filmar garotas no banheiro da faculdade Anhembi Morumbi. O rapaz chegou a ser questionado pela polícia e pelas alunas da instituição e disse que não acreditava que o banheiro fosse de mulher. A aluna que flagrou a gravação saiu correndo do banheiro e gritando, um bombeiro interveio na situação e chamou a polícia para acompanhar o caso. A universidade se pronunciou diante do fato: “Como instituição de ensino, atuamos na promoção da formação crítica, cidadã e consciente da comunidade acadêmica, formando não apenas profissionais, mas indivíduos em sua integralidade e, por esse motivo, repudiamos toda e qualquer conduta contrária às normas legais e da própria Instituição”.