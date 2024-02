Rainha do Amazonas, Isabelle, e princesinha do Brás vencem prova do líder no BBB 24

As duas sisters levaram a melhor na prova do líder do BBB 24. Isabelle e Beatriz ficaram cinco horas na prova e levaram a liderança dupla. Agora, elas precisam decidir quem deve ficar com os poderes na casa e quem vai levar uma bolada para fora do confinamento.

O prêmio acumulou e, ao final da dinâmica, já estava em R$ 44,5 mil. Por isso, Beatriz e Isabelle terão que enfrentar uma decisão difícil para dividir os benefícios. Uma sister deverá levar o dinheiro para casa, enquanto a outra ficará com o poder dentro do confinamento. Elas têm até o ao vivo na noite desta sexta-feira, 23, para escolher.

“Prova vai ser feita em dupla, mas teremos apenas um líder. Amanhã, ao vivo, quando a gente for lá na casa consagrar a dupla vencedora, os dois vão ter que decidir: um vai ser líder e outro vai ganhar o valor final em dinheiro alcançado na prova”, o apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras durante o ao vivo do reality show global antes da prova começar.