Rafael Vitti, Alexandra Richter e Eliane Giardini são os novos reforços para picar 30 pontos, em Terra e Paixão

Os autores do folhetim fizeram tais contratações com o intuito de dar um up na novela das 21 horas.

Gente, estava aqui conversando com as minhas amigas do Leblon e chegamos a conclusão de que, apesar da atual novela das 21h, Terra e Paixão, não estar sendo um completo fracasso, a trama está bem longe de se tornar um grande sucesso das telinhas.

Porém, com o intuito de dar um up na novela e melhorar a sua audiência, os autores Walcyr Carrasco e Thelma Guedes resolveram implementar a trama com 3 novos personagens, e para isso, foram contratados o ator Rafael Vitti e as atrizes Alexandra Richter e Eliane Giardini.

No folhetim, Rafa Vitti interpretará o engenheiro Hélio, que chegará na cidade para trabalhar na cooperativa que é gerenciada por Lucinda (Débora Falabella); Alexandra Richter interpretará a suposta herdeira de Cândia (Susana Vieira), Nice, e Eliane Giardini dará vida a personagem Agatha, nos dias de hoje.

De acordo com as informações do jornal ‘O Globo’, os novos atores da trama devem começar a gravar as suas cenas já nesta semana. Mas me digam, vocês acham que essa estratégia vai ajudar a dar um up da trama?