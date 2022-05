Veio aí: Rafa Talamask dispara que está “comprometido” com mãe de Neymar

Nadine Gonçalves conheceu o muso fitness na Sapucaí e foi amor à primeira vista

Olha só, hein? Quem te viu, quem te vê, Dona Nadine Gonçalves. A mãe de Neymar está com a corda toda e fez Rafael Talamask mudar seu estado civil para ‘comprometido’.

O comentário foi feito em uma repostagem de um story de David Brazil, que serviu como ponte para reaproximação do casal. “Eu não posso mais cozinhar sem camisa. Agora sou um homem comprometido (risos)”, escreveu o moreno.

Rafa Talamask nos stories do Instagram (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que o casal visitou os pontos turísticos de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Nadine foi vista em um shopping fazendo compras e Rafa publicou alguns cliques de um jantar chique com taças de vinho e muito romance. Meu sonho!

Nadine ganhou rosas vermelhas do amado (Foto: Reprodução)

A mãe de Neymar chegou a receber um buquê de rosas vermelhas e agradeceu o presente do amado. Tudo indica que ela esteja muito feliz com o seu muso fitness, quem não estaria, né?