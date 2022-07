Sérgio Hondjakoff recebe visita de Rafael Ilha em clínica de reabilitação

Ator recebeu a visita do amigo na tarde de domingo (24)

Quem tem amigo tem tudo, isso não é segredo para ninguém. Sérgio Hondjakoff recebeu a visita do seu grande amigo, Rafael Ilha, no domingo (24) na clínica de reabilitação onde passa por tratamento de dependência química.

A visita foi comemorada e anunciada pelo terapeuta que cuida do caso do eterno ‘Cabeção’ de Malhação. O profissional ainda conta que Sérgio tem apresentado uma boa evolução no quadro.

“Gostei de atender o Serginho e percebi um avanço no tratamento. Agora é acreditar e ter esperança na recuperação”, escreveu Barros na publicação do Instagram.

Para quem não se lembra Sérgio viralizou nas redes depois de ameaçar o pai de corte com um pedaço de pau se ele não desse dinheiro para ele fazer uma viagem. O ator estava em uma das crises causadas pela dependência, mas agora já recebe os cuidados médicos.