Rafael Cardoso tem conversa com jovem de 17 anos exposta

O ator conheceu a jovem nas gravações de uma novela da TV Globo e não perdeu tempo, mandando mensagem para ela nas redes sociais

Rafael Cardoso voltou a ser o foco das minhas fofoqueiras do Leblon e tudo isso porque trocou algumas mensagens com uma jovem de 17 anos, que conheceu quando ela tinha 6 anos em um trabalho dentro da Globo. Os prints foram divulgados pela jornalista Fábia Oliveira, e tudo ocorreu no ano passado, quando ele ainda era casado.

“Você tá linda! Era pequena quando nos conhecemos. Trabalhamos”, disse o ator. Na conversa, ele ainda demonstra preocupação com o vazamento da conversa entre os dois, pedindo para que ela confirmasse se realmente era ela que estava falando com ele.

“É você mesmo? Quem cuida do seu Instagram? Fico receoso”, escreveu o ator. A jovem então explicou que os dois utilizavam o modo de conversa temporária do Instagram. Rafael ainda não se pronunciou diante do caso, mas sabemos que ele já chegou a mandar nudes sem ser solicitado em um outro caso exposto.