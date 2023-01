Rafael Cardoso pede para não fazer novo trabalho na Globo, diz colunista

De acordo com Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, ele teria pedido para sair do elenco da novela ‘Amor Perfeito’

Babado! A próxima novela das 6 da Globo nem chegou e já está gerando o maior bafafá nos bastidores das gravações. De acordo com a colunista do site Notícias da TV, Carla Bittencourt, Rafael Cardoso pediu para ser retirado do elenco de ‘Amor Perfeito’ para descansar a sua imagem após o fim do seu casamento. Para quem não sabe ele era casado com a influenciadora digital Mari Bridi e segundo os passarinhos verdes ele não gosta de ter a sua vida pessoas nos holofotes. A emissora não se pronunciou ainda sobre o pedido do ator pela sua saída da novela. Eu não perco por nada o desenrolar dessa história.