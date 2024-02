Rafa Kalimann sobre recepção por atores da Globo: “Está sendo tão gostoso”

Olha ela! Rafa Kalimann está chegando nas telinha da Globo para fazer uma nova vilã da trama das 19h que vai tomar o lugar de Fuzuê. A atriz e ex-BBB entra para o casting de atores da Globo com “Família é Tudo” e dá detalhes sobre a sua chegada na emissora em coletiva de imprensa da nova produção.

“Tudo está acontecendo da melhor forma possível. Eu conheci o Dani [Daniel Ortiz, autor da novela], me chamaram pra fazer o teste e veio o grande presente [minha personagem], com Fred [Mayrink, o diretor] melhor ainda”, conta.

Ela destaca o apoio do seu par romântico na trama, Jayme Matarazzo. “A primeira vez que eu tive uma troca com o Jayme [Matarazzo] ele falou: ‘Rafa, vai se divertir. Chega no set e solta tudo o que você tem para levar’. Isso fez toda diferença, obrigada. Estou aproveitando essa oportunidade, estou muito grata. Acho que a Jessica é uma personagem muito profunda”, revela.

“Está sendo tão gostoso [atuar], claro que existe uma tensão porque sou uma pessoa muito disciplinada, uma dedicação, mas eu consegui relaxar e respirar um pouco e me diverti. Espero que as pessoas gostem da Jéssica porque da novela não tem como não gostar. É uma novela muito gostosa e o Daniel é incrível no que ele faz”.