“Quero que ele se sinta livre”, opina Claudia Raia sobre criação do filho

Claudia Raia conversou com a Caras Brasil e deu detalhes sobre o futuro de Luca e o que espera do seu filho mais novo com Jarbas Homem de Melo. A atriz disse que quer que o pequeno se sinta livre para escolher no mundo de possibilidades que podem surgir na sua vida, não sendo influenciada pela carreira artística da família.

“Eu não penso nisso. Assim como foi com Enzo e Sophia, quero que ele se sinta livre para escolher o que quiser em todos os âmbitos da vida dele. A gente gosta de instigar o lado mais artístico e lúdico, mas porque achamos importante para o desenvolvimento dele. Não fazemos isso com a pretensão de que assim ele siga carreira artística. Tanto eu quanto Jarbas queremos que ele Luca seja feliz e que faça suas próprias escolhas tendo a certeza de que vamos apoiá-lo sempre”, diz.

Claudia ainda fala sobre sua peça em cartaz, Tarsila, A Brasileira. “O espetáculo já estava atrasado por questões burocráticas de liberação. Demorou tanto que fiquei grávida e aí precisamos adiar mais. Acho que tudo acontece no tempo certo. Estamos em cartaz até 26 de maio, no Teatro Santander, em São Paulo, em uma temporada com casa cheia todos os dias. Isso é muito impressionante! Apresentamos pelo menos seis espetáculos por semana e ter a casa cheia em todos eles me dá uma alegria imensa. O retorno que tenho do público é tremendo. Muita gente me diz que fica com mais orgulho ainda de ser brasileiro depois de assistir ao musical”, conta.