Quem pode, pode: Tici Pinheiro presenteia filhas com brinquedo de R$1,5 mil

Apresentadora Ticiane Pinheiro iniciou as comemorações para o Dia das Crianças no melhor estilo com passeio e presentes

Ainda dá tempo de ser adotada pela musa Ticiane Pinheiro? Ai, queria eu ser mimada pela apresentadora nesse Dia das Crianças. A loira saiu com as filhas, Rafaella Justus e Manuella, para dar início às comemorações da data festiva, com direito a passeio no shopping e a compra de um brinquedo de R$1,5 mil. Oi?

“Nosso sábado já começando a comemoração do dia das crianças”, mostrou Ticiane Pinheiro os cliques especiais com as meninas. O presente em questão foi uma casinha de boneca que pode custar até R$2 mil.

Eu não deixei de reparar na bolsinha Louis Vuitton de Rafa Justus, é muito estilo para uma pessoa só. Afe! Eu amei.