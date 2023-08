“Quem não deve, não teme!”, afirma Michelle Bolsonaro, após ter seu sigilo bancário e fiscal quebrado

A ex-primeira-dama considera tal ação, parte de uma perseguição política que é inflamada pela mídia.

Amores, aqui no Leblon não se fala em outra coisa que não seja a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de autorizar a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e de sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Diante desta decisão, através dos stories do seu instagram, Michelle Bolsonaro se mostrou completamente indignada com a decisão do ministro, afirmando que bastava lhe pedir que ela concederia.

“Pra que quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir! Quem não deve, não teme!”, declarou a esposa do ex-presidente da República.

Continuando, Michelle afirma que está sendo vítima de uma perseguição política, inflamada pela mídia, que possui o objetivo de tentar manchar o nome da família Bolsonaro, porém, ela garante que os envolvidos não irão conseguir.

“Fica cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não conseguirão! Estou em paz!”, finalizou a ex-primeira-dama.