Quem é Ruivinha de Marte, a estrela do novo clipe de Anitta, que já agradeceu por não passar fome?

Anitta lançou o clipe “No Chão Novinha” em parceria com Pedro Sampaio e a presença de leona e Ruivinha de Marte.

A moça se destacou no clipe de Anitta e Pedro Sampaio, mas se engana quem acha que ela é apenas uma anônima…

Anitta sempre conta com personalidades para parcerias em suas músicas e clipes. Jojo Todynho e Pietro Baltazar foram lançados assim, quando a cantora lançou o clipe de Vai Malandra. Entre outros trabalhos, Anitta já fez parcerias com Luisa Sonza, Pabllo Vittar, Lexa e outros.

Desta vez um rosto chamou atenção! Além do clipe de “No Chão Novinha” contar com a trans ícone da internet, Leona, que antigamente era conhecida como Leona Assassina Vingativa, o vídeo conta também com Ruivinha de Marte!

Ruivionha e Leona no clipe de Anitta. Foto: Reprodução.

Ruivinha de Marte é cantora e influenciadora digital. Ela mora em Manaus e tem 24 anos. Seu Instagram conta com 5,8 milhões de seguidores e seu Tiktok com 15,8 milhões de fãs. A garota já tem uma boa projeção como vocês podem conferir…

Ela ficou famosa com o vídeo “Dancinha Desengonçada” e desde aí se tornou um dos novos nomes da internet.

No Chão Novinha foi feito em parceira com Pedro Sampaio. Foto: Reprodução.

Ela conta em entrevista à Revista Isto É que: “Virei influencer e as coisas melhoraram, mas não como hoje. Com as publicidades, eu ainda tinha que pagar a mensalidade da faculdade e colocar comida na mesa. Nunca era o suficiente. Tem dia que eu recebia, e outros em que não tinha nada. Eu tinha vergonha de expor isso na internet. As pessoas poderiam achar que eu estava me vitimizando. No começo, quando não tinha muitos seguidores, meu valor não era tão alto. Por trás do que as pessoas viam na internet, tinha eu gravando vídeo sem comer nada, com medo de pedir ajuda e as pessoas jogarem na cara. Só porque tenho muitos seguidores acham que sou rica. Me escondi esse tempo todo”.

Dancinha Desengonçada. Foto: Reprodução.

Ela também confessou que seu sonho sempre foi ser ruiva e devido a tantos chifres, resolveu dar aquele up no visu! Ela ainda relata uma fase difícil em sua vida, quando passou fome: “Quando eu fazia estágio, a gente passava por uma necessidade muito grande. Eram dois ou três dias seguidos sem nada para comer. Quando recebia, comprava comida e pagava metade da minha faculdade atrasado. Mesmo assim, investi o salário num celular bom para gravar vídeos”.

Ruivinha acreditou, segurou a peruca e hoje coleciona publicidades em suas redes sociais e de quebra, ainda participou de “No Chão Novinha”… o céu é o limite bebês!