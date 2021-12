Será que ele socorre ou não? Túlio vai enfartar diante de Christian!

Na novela “Um Lugar ao Sol”, o vilão Túlio irá infartar diante do mocinho Christian, que ficará em dúvida se salvará a vida dele.

Babado, tumulto e confusão pessoal! Só assim podemos definir os próximos momentos da novela “Um Lugar ao Sol” e sabe por que? Porque Túlio (Daniel Dantas) sofrerá um infarto da frente de Christian (Cauã Reymond).

Como todos sabem, Túlio já vem chantageando Christian há um tempo, pois sabe que o protagonista assumiu a identidade de seu irmão. Afinal, com esta gama de chantagens, Túlio conseguirá que Christian seja seu cúmplice nos desvios financeiros que faz dentro da Redentor Supermercados.

Christian ficará em dúvida se deve salvar Túlio. Foto: Hugo Gloss.

Christian encontrará Túlio caído no chão e pedindo por ajuda. Mas como todo ser humano possui o bem e o mal dentro de si, o mocinho ficará em dúvida se deve acionar uma ambulância para salvar seu cunhado…

Túlio continua pedindo ajuda, até que Christian se comove e finalmente liga para o socorro. Túlio desmaia, o protagonista se desespera ao telefone. Ele é instruído pelo médico para que abra a camisa de Túlio e dê um soco forte em seu peito. Com isso, Christian consegue evitar que Túlio morra e as próximas cenas são no hospital com o vilão se recuperando do infarto.

Túlio é salvo por Christian. Foto: O Novelão.

Acho que agora, Túlio tem uma dívida de vida com Christian, concordam? Mas será que o vilão reconhecerá isso? Bom, vamos aguardar!