Quem é o novo namorado de Patricia Ramos?

O amor está no ar, meus lindos! Pois a influenciadora Patrícia Ramos engatou um discreto romance nos últimos meses e agora faz parte do time dos apaixonados. A apresentadora e influenciadora já vinha dando sinais de que estava vivendo um lovezinho, mas a gata quer fazer a misteriosa e que ia dizer o nome do felizardo. Recentemente, a influencer confirmou estar namorando, segundo informações do jornal Extra, o nome do mozão da apresentadora é o jogador Luiz Fernando, ex-fluminense.

Nesta sexta-feira (26), Patricia publicou um carrossel de momentos de suas férias e, no meio das imagens, mostrou a mão do seu então affair, fazendo com que seus milhares de seguidores começassem a perguntar quem era o rapaz. Mas, para os mais atentos, a identidade já havia sido revelada. O jogador, de 28 anos, parabenizou Patrícia em seu aniversário de 24 anos, e os dois apareceram em um clique cheio de romance.

Diferente da apresentadora, o rapaz é super discreto nas redes sociais. Tanto que quando os primeiros rumores de romance com a apresentadora surgiram, o jogador logo fechou o seu perfil no Instagram. Luiz Fernando é pai do pequeno Lucas, de cinco meses.

O atleta viveu parte de sua carreira no exterior. Ele jogou pelo tricolor até o final de 2017, quando foi emprestado para o clube Minnesota United, da Major League Soccer, dos Estados Unidos. Depois, passou pelo clube português CD Aves. Até o ano passado ele defendia a equipe do Al-Fahaheel FC clube kuwaitiano.