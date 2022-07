“Não traí minha esposa”, dispara Pyong Lee

Em entrevista para a Revista ‘Quem’, o ilusionista desmentiu os boatos de que teria traído Sammy

Se tem um casal que sofreu com a mídia e gerou o maior bafafá diante a sua relação, esse casal foi Pyong e Sammy. Os dois já tiveram idas e vindas mil com a vida pública e na passagem do ilusionista pelo ‘CCXP Awards’ ele contou para a Revista ‘Quem’ que mesmo que o kikiki que corre solto é que ele tenha traído Sammy, isso não aconteceu. O muso ainda conta que “mentiras e fofocas” foram os principais responsáveis pelo término dos dois.

“A exposição, como estou desde 2013 nisso, me acostumei lá no comecinho com os prós e contras, a lidar com críticas e haters. A vida pessoal acaba muito afetada pela pressão do público. Muitas delas foram fofocas, porque não aconteceu nada de fato. Espalharam isso 40 dias antes de passar aquele episódio e viram que não traí minha esposa”, contou ele.

Para quem não sabe Pyong foi muito criticado por ir para o reality da Globo com seu filho recém nascido. Depois disso a vida do casal virou uma verdadeira novela, com várias idas e vindas.