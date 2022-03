“Nunca mais vou cantar Liberdade”, dispara Priscilla Alcântara

Depois que o presidente Bolsonaro usou a música como trilha sonora de um post, a cantora não vai mais cantar ‘Liberdade’

O nível de rejeição chega às alturas em ano de eleição, principalmente pelos artistas que não deixam de demonstrar o quanto estão com ranço do governo atual. Priscilla Alcântara é uma das artistas que fazem parte desse grupo. Bastou um storie de Bolsonaro com sua música ‘Liberdade’, para a musa não querer cantar mais essa faixa.

Priscilla não vai cantar mais ‘Liberdade’ faixa do seu álbum ‘Gente’ (Foto: Reprodução)

O presidente usou a música como trilha sonora para uma publicação que aborda a criação de moradias pelo governo. Logo após, a cantora declarou em seu Twitter: “Nunca mais vou cantar Liberdade”.

nunca mais vou cantar Liberdade — você aprendeu a amar? 💕 (@PriAlcantara) March 30, 2022

Os usuários e fãs da cantora que não fizeram a ligação rápida de uma coisa com a outra ficaram confusos e sem entender o que estava acontecendo, mas depois tudo ficou mais claro.

Fina que é, Priscilla não citou o nome do presidente e nem fez relação com sua postagem, foi um tapa com luva de pelica. Quem entendeu, entendeu, e eu compreendi perfeitamente, viu?