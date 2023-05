Preta Gil relata queda de cabelo durante tratamento de câncer

A cantora, que foi diagnosticada com um câncer no intestino, está fazendo radioterapia e quimioterapia oral, em São Paulo.

Amores, eu não sei vocês, mas a cada dia que passa eu fico ainda mais orgulhosa com a força que a cantora Preta Gil está enfrentando todos os desafios que vieram junto com o diagnóstico do seu câncer.

Para quem não sabe, a cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino, no início deste ano e desde então vem enfrentando os desafios que o tratamento da doença lhe oferece, de forma esperançosa, confiante e sem perder a verdade em seu olhar.

Na tarde desta terça-feira (09), a gata, que está em São Paulo para fazer radioterapia e quimioterapia oral, publicou stories no spa, onde está cuidando de seu visual, em especial de seus cabelos, que devido aos tratamentos intensivos, sofreram uma queda muito grande.

Na legenda de uma das suas publicações, de forma bem positiva, Preta confessa que seus cabelos caíram, mas afirma que isso não é desculpa para deixar o que lhe sobrou descuidado.

“Bora cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida”, declarou a cantora.