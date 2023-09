Preta Gil relata crise de ansiedade: “Vontade infinita de chorar”

Há poucos dias a cantora fez um desabafo falando sobre o término do seu relacionamento com Rodrigo Godoy em adjacência a uma traição do ex-marido com sua stylist

Preta Gil usou as suas redes sociais para contar detalhes sobre a crise de ansiedade que enfrenta. Há poucos dias ela contou detalhes sobre como se sentia diante do seu término com seu ex-marido,e agora conta que tem tido crises de ansiedade e dormido mal. “Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar”, diz parte da publicação. Preta ainda disse que se sente culpada por tudo. “Palpitação e aperto no peito com pensamentos acelerados quando você não tem culpa de nada e sofre e se culpa por tudo”, declarou, usando uma publicação de um perfil, no Twitter.