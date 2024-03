Preta Gil é a nova apresentadora do “TVZ Ao Vivo”

A cantora assumirá o programa a partir do próximo dia 11 de março.

Ai que tudo! Amores, nesta quinta-feira (29) a cantora Preta Gil utilizou as suas redes sociais para revelar que, a partir do próximo dia 11 de março ela quem estará no comando do programa “TVZ Ao Vivo”, que é transmitido pelo Multishow, às segundas e quintas às 18h.

“A expectativa para apresentar o ‘TVZ’ é a maior possível. [Quero] encontrar e reencontrar pessoas incríveis que eu amo e admiro, ser feliz e levar um pouco dessa alegria para as pessoas de casa, que estarão ligadas no Multishow”, afirmou Preta.