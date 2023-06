Preta Gil aparece em evento público e se emociona ao relatar luta contra o câncer

Cantora esteve presente no show de Ludmilla e não deixou de subir no palco e emocionar todos os presentes no dia do evento

Não é de hoje que notamos que Preta Gil tem sido um exemplo na luta contra o câncer. A cantora esteve em um evento público esse final de semana e não deixou de subir no palco e se emocionar. Preta ainda levou todos os telespectadores às lágrimas juntos dela. “Seu amor me cura, Ludmilla, seu talento me cura, sua gratidão me cura, seu sucesso me cura, seu público me cura!!! Hoje eu achei que não fosse aguentar de emoção, que loucura o Numanice. Eu fiquei em choque com a estrutura, a organização, tudo lindo! Você merece tudo isso e muito mais”, disse ela com máscara e lágrimas nos olhos. Ela ainda usou suas redes sociais para dizer que está bem e mandar um recado para os fãs: “Estou bem, só não postei nada por aqui esses dias porque estou triste sim e está tudo bem. Essa tentativa de me manter forte e positiva o tempo todo pode ser tóxica”, declarou.