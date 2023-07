Prédios do RJ não podem mais usar os termos ‘social’ e ‘serviço’ para elevadores

Prefeitura do Rio de Janeiro sancionou uma lei proibindo o uso das denominações para a diferenciação nos elevadores

Driscriminação no Rio? Jamais, a prefeitura sancionou uma lei que vai deixar as minhas fofoqueiras no nível de igualdade de todos. Aloca! Os termos ‘social’ e ‘serviço’ para os elevadores ficam terminantemente proibidos, ou seja, agora todos são elevadores. A lei serve para prédios particulares e já foi até publicada no Diário Oficial.

Tudo aconteceui para manter um nível menor de discriminação, que a gente sabe que acontece muito, principalmente com os empregados do prédio, como as domésticas.

A exceção é clara para o transporte de cargas em elevadores específicos que não estejam localizados dentro de prédios de moradores. A infração para quem descumprir a regra é de R$5 mil.