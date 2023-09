‘Preciso dar pra esse homem’, disse Aline Wirley ao conhecer seu marido

A atriz e ex- Rouge ficou completamente enlouquecida quando conheceu o também ator Igor Rickili durante um trabalho.

Amores, a Aline Wirley sempre contou como conheceu o ator Igor Rickli, com quem está casada desde 2015, durante o musical “Hair”, em 2010. E durante uma participação do Otalab, programa do Canal UOL que é comandado por Otaviano Costa, ela deu detalhes sobre a primeira impressão que teve do ator.



“Quando a gente se conheceu, a gente tava no Hair e ele usava uma calça. Eu falava para Karin Hils, ‘Amiga, eu preciso dar pra esse homem’. Fiquei enlouquecida.”

