Pouca gente sabe, mas Camila Pitanga já foi Clubete da Angélica!

As atrizes camila Pitanga e Giovanna Antonelli já foram assistentes de palco da apresentadora Angélica no passado.

Ahhhh os programas infantis que passavam na TV. Quanta nostalgia, principalmente para mim, Kátia Flávia, que sonhava em ser assistente de palco da Xuxa ou da Angélica! Da Mara não!

Uma personalidade muito conhecida das telenovelas realizou este sonho. Estou falando de Camila Pitanga. A atriz que acaba de assinar com a HBO Max. Sim Camila se debandou para o canal de streaming e deve fazer sucesso por lá, já que a moça é ótima atriz e trabalha na tv desde cedo.

Mas voltando ao assunto sobre o primeiro trabalho de visibilidade de Camila, que foi como assistente de palco de Angélica, ela era uma das Clubetes que ajudavam a apresentadora no decorrer do programa e animavam a ala infantil. Giovanna Antonelli também trabalhou com Angélica em seus programas infantis.

Inclusive, Camila, Angélica e Giovanna Antonelli fizeram uma matéria para o Gshow relembrando estas épocas em que eram assistentes de palco. Elas se divertiram ao relembrar coreografias, músicas e looks da época!