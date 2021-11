Round 2… Kamila Simioni rebate Deolane: Se a gente for falar de passado, o meu não é tão sujo quanto o seu”.

Briga. kamila Simioni e Deolane protagonizam treta na internet.

A treta continua, Kamila Simioni sustenta as declarações sobre falta de comida e bebida na festa de Deolane Bezerra… Ui!

E os babados continuam rolando entre Simioni e Bezerra. Acho que ninguém nunca imaginou que a festa de Deolane fosse render tanto a ponto de virar uma briga entre as influenciadoras, mas né? Cada uma tem sua versão dos fatos e baixarias à parte, estamos aqui pra isso, atualizar vocês sobre esta treta entre as duas!





Kamila continuou sustentando que não gostou da festa e que havia separação de convidados sim! Os famosos no camarote e os não famosos na pista. Ainda disse que faltou bebida e comida no evento. Fato que Deolane desmentiu dizendo que o buffet contratado serviu comida e bebida a noite toda.

As duas também falaram sobre o passado de cada uma. Deolane disse: Eu tenho vergonha de você e do seu passado. Já Simioni disse: Se a gente for falar de passado, o meu não é tão sujo quanto o seu”.

Os seguidores de ambas foram ao delírio, afinal a galera que povoa as redes sociais adora uma tretinha entre famosas e até nem tão famosas, mas gostam de uma confusão.

E eu estou aqui, só acompanhando com os olhinhos atentos a baixaria instaurada! Segue o baile!