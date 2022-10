Possível reconciliação entre Neymar e Bruna Biancardi leva fãs à loucura

A influencer não ia à Paris desde seu término com o jogador.

Será que em breve teremos o anúncio de uma reconciliação vindo por aí? Nesta segunda-feira (10, a influenciadora e ex-namorada do craque do futebol Neymar, Bruna Biancardi, publicou em seu instagram uma foto mostrando estar em Paris, que por um acaso é onde reside o seu ex-namorado.

Ao fazer essa publicação, muitos dos fãs do casal, em especial aqueles que torcem para que haja a volta do relacionamento entre eles, se animaram na esperança de que haja uma possível reconciliação, regendo comentários como: “O casal voltou”, “Ihhhhh…voltou com o nosso Neymar” e “Visitar menino Ney”.

Já faz quase quatro meses que o casal terminou e desde então a influenciadora não havia voltado à cidade da luz. Mas me diz vocês, estão torcendo para que realmente haja uma reconciliação nesse casal?