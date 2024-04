Pós-BBB 24, MC Bin Laden diz que está ficando com Giovanna: “Tá favorável”

Temos a formação de uma casal dentro do BBB 24? Será que esse dura? Giovanna e Bin Laden estão mais que certos! O funkeiro participou da Rádio Globo e deu detalhes da relação dos dois.

O funkeiro foi questionado sobre o encontro entre os dois e confirmou que os dois estavam se conhecendo melhor. “Foi muito bom. Não tenho vergonha não. E eu falei para ela, se eu tivesse uma oportunidade, eu ia lutar para ficar com ela, para ter uma oportunidade de conversar melhor”, contou Bin.

Em seguida, ele ainda disse que o apresentador Tadeu Schimidt ainda ajudou com um ‘empurrãozinho’ para isso acontecer. “Ai o Tadeu já deu a deixa: ‘É… Tá no Rio, hein’. Tadeu me fortaleceu”, disse o artista entre risadas.