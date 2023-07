Porque a verdadeira causa da morte de Gal Costa nunca veio à tona?

A jornalista Hildegard Angel começou um movimento em que a autópsia da cantora seja feita após inúmeras denúncias contra a viúva de Gal.

Olá meus amores, vocês não têm noção do babado fortíssimo que caiu na minha mesa hoje. Bom, como sabemos a nossa diva do MPB Gal Costa faleceu em novembro do ano passado por causas desconhecidas. Só que uma grande personalidade nacional e também internacional como Gal Costa não ter a causa de sua morte revelada chega a ser uma ofensa à sua trajetória pessoal e artística.

“Dadas as recentes revelações, os fãs de Gal Costa pedem uma autópsia já. O mal súbito da cantora não nos convence” escreve Angel em seu instagram.

Para a jornalista foi completo desleixo que a autópsia não tenha sido feita. “Os grandes lutos da história, passam-se séculos, e a ciência vai atrás de conseguir um DNA, de descobrir a causa mortis. Por que não a Gal Costa? Por que o nosso Ministério Público não se preocupa com isso? É uma obrigação não só cultural, mas histórica nos dizer efetivamente do que ela morreu.” Diz.

O único problema nisso tudo é que Gal foi sepultada no cemitério aonde está os falecidos da família da sua viúva, isso acaba complicando para a solicitação de exumação do corpo da cantora. A grande pergunta por trás de tudo isso é: porque a viúva não diz logo qual foi a causa da morte?