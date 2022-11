Por que Richarlyson tem apelido de pombo?

Atacante da Seleção Brasileira já é um dos nomes mais comentados depois de marcar dois gols contra a Sérvia na estreia do Brasil na Copa do Mundo

Ontem (24), eu e minhas amigas do Leblon ficamos ansiosas com o jogo do Brasil e comemoramos alto com os dois gols lindos de Richarlison contra a Sérvia. O que não entendemos é porque a web chama o jogador de ‘pombo’. Claro que eu não iria deixar ninguém na dúvida e fiz meu trabalho de pesquisa bem afiadinho para que nada passe despercebido. Afinal, nasceu uma nova estrela na Seleção.

Acontece que o muso tem o apelido por causa da música ‘Dança do Pombo’, do MC Faísca e os Perseguidores. O vídeo de Richarlison dançando o hit antigo foi sucesso na web e o camisa 9 voltou a ficar comentado nas redes por causa da sua dancinha.

O jogador já chegou a comemorar gols pelos times que passou fazendo a dancinha do pombo e o apelido pegou em geral. Hoje, o muso está defendendo o Tottenham Hotspurs, da Inglaterra.