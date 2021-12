Por que Lucas Selfie é a melhor escolha da Record?

Um dos acertos da tv record para o reality show A Fazenda é Lucas Selfie. O ex participante do reality tem conduzido bem as entrevistas.

O boy é rápido, esperto, articulado e tem se destacado nas entrevistas com os eliminados de A Fazenda. A edição de "A Fazenda" tem dado o que falar, seja pelos barracos entre os participantes, pela ótima apresentação de Galisteu com seus looks western ou pela guerra nas redes sociais entre seguidores dos peões que lá estavam confinados… Mas o reality também tem chamado atenção por outro motivo: Lucas Maciel! Mais conhecido por Lucas Selfie! Selfie e Lidi comandam as entrevistas com os eliminados. Foto: UOL. Diferentes de Lidi Lisboa, que sempre atuou como atriz em produções brasileiras e não rende tanto na conversa, Lucas é cria da internet e já trabalhou em produções de tv, produziu muitos conteúdos no Youtube. Ele integrou o time do extinto programa "Pânico na Band" em que fazia o quadro "Selfie com Desconhecidos" e também fazia as lives que rolavam após a transmissão do programa no domingo. Lucas, o acerto da tv Record. Foto: Reprodução. Selfie também já participou do reality em que agora trabalha como entrevistador. Ele participou da edição passada de "A Fazenda", mas não chegou à final… Os bate-papos conseguem ser leves e provocativos. Foto: R7. Em "A Fazenda", Lucas, que faz dupla com Lidi, entrevista os eliminados e conta a eles notícias que aconteceram aqui fora enquanto estavam confinados. Sabe conduzir bem a entrevistas, mas ao mesmo tempo instiga o participante a falar, é provocativo e ao mesmo tempo tem aquela leveza pra não desandar a conversa (aprende aí Lidi Lisboa)… ou seja, em outras palavras, faz o quadro render e é isso que a Record quer!