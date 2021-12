É desfile? É um harém? Não, é futevôlei!

Uma partida de futevolei chamou atenção em SP nesta quarta. Os ex-BBBs Jonas, Gui Napolitano e André Martinelli mostraram beleza nas areias.

Parece casting de agência de modelos mas foi um futevôlei entre amigos que rolou em SP.

Gatos demais! O que dizer da reunião dos ex-BBBs Gui Napolitano, André Martinelli e Jonas Sulzbach? Você, deve estar pensando o mesmo que eu: Muito homem bonito pra pouco metro quadrado, não é mesmo?

A reunião entre os ex participantes do reality show global aconteceu em São Paulo, no CT B R A. Sports em São Paulo e a presença dos boys chamou atenção de quem estava por lá e também nas redes sociais, já que André postou a foto em seu Instagram.

Turminha saudável reunida! Foto: Divulgação.

Estavam presentes também para esta partida entre amigos Lucas Gil (Mahamudra) e Pedro Maia.

E foi só André postar a foto em seu Instagram que a reação dos seguidores foi imediata, afinal, a galera não economiza e vocês sabem… comentários como “sento em todos”, “Está aí o significado de tanto faz”.

André Martinelli sempre foi adepto da prática de esportes e investe em uma vida saudável, e registra boa parte para seus seguidores. O boy, além de ter integrado o time de participantes do BBB13, já participou de eventos e desfiles de moda também.

Me chamem pra próxima que mostro minha habilidade no futevôlei!