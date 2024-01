Por que Camila Queiroz saiu do filme com Stallone?

Camila Queiroz causando mais uma vez nesta coluna e eu não vou deixar passar em branco. Aloca! A atriz recebeu um convite para participar do novo filme de Sylvester Stallone e Scott Eastwood, ‘Alarum’, e acabou ficando fora da produção por conflitos de agenda. De acordo com o Lucas Pasin, a saída da atriz da produção não foi tão amigável como foi noticiado.

Camila teria gerado um climão com a produção por não conseguir o visto para permanecer nos Estados Unidos durante a filmagem do longa. As gravações acontecem em Ohio.

A produção do filme ainda teria atrasado as gravações para ter a atriz no casting, mas ela acabou desistindo pela falta de visto, deixando a produção na mão.