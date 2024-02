Por que Boninho apareceu chorando em vídeo nas redes sociais?

Boninho apareceu bem emocionado nas suas redes sociais após receber um presente do Acervo da TV Globo. O diretor do Big ao segurou a emoção e contou detalhes sobre o presente que o deixou aos prantos.

“Eu tenho uma relação enorme com a Globo, eu praticamente nasci na Globo, e bateu uma saudade de algumas coisas que eu vivi lá dentro, desse passado todo, de tudo que aconteceu. E eu falei com o Paulo Rabello se eu conseguiria ter para minha lembrança fitas que a gente gravava… E aí a galera da Globo me mandou esse presente, o pessoal do acervo separou umas fitas para mim”, contou o marido de Ana Furtado.

“Acabei de ganhar um presente lindo que me tocou muito do time de tecnologia da Globo, a galera do acervo Globo, meu parceiro Paulo Rabello e meu querido Raymundo Barros. Fiquei mega emocionado com o carinho de vocês”, escreveu Boninho na legenda do primeiro post.