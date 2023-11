Por causa do OnlyFans, Renato Shippee é convidado para filme em Hollywood

O influenciador deu vida a personagem drag de Karen Kadarsha e ganhou ainda mais fama durante a pandemia

Renato Shippee é um dos influenciadores que eu mais gosto de seguir e de ver Karen Kadarsha arrasando por aí com todo glamour do mundo. Parece que o muso conseguiu o seu lugar ao sol depois de conquistar mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Além da personagem drag, o muso investiu em sua carreira no Only Fnas e alcançou a glória de ter o seu nome em Hollywood.

“Eu acho que o interessante para mim é mostrar para as pessoas um outro lado, eu acho que o que mais me chamou atenção em relação ao OnlyFans foi exatamente essa oportunidade de distanciar a minha imagem da Karen. Eu pensei que, entrando para essa plataforma, eu tinha a chance de as pessoas me verem como Renato, e não mais como Karen”, conta o ator em entrevista exclusiva ao Notícias da TV.

O filme se chama ‘The Black Box’ e foi escrito e dirigido pelo Vitor Cardoso, brasileiro, que está trabalhando com uma equipe de pessoas que já trabalharam em vários outros filmes conhecidos internacionalmente. O filme tem a temática de suspense psicológico e trabalha várias questões sociais pelo ângulo de uma aura nebulosa.

O longa foi escrito por Vítor Cardoso e dirigido por Vítor Cardoso e Ricardo Marques. Já estou ansiosa para ver de pertinho e poder contar detalhes para vocês.