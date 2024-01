Popó era o personagem Chimarrão no The Masked Singer que foi eliminado neste domingo

Genteeeee do céu, o personagem Chimarrão do The Masked Singer era o nosso amado boxeador Acelino Popó Freitas. Popó foi eliminado na tarde deste domingo (28), e surpreendeu a todo, principalmente Ivete Sangalo. A apresentadora contou que tido contato com atleta justamente naquela semana –e jamais desconfiaria que ele estava no reality show da Globo.

Na tarde deste domingo (28), tivemos a apresentação do Cuco e do Trevo da Sorte, que foram salvos pelo público. O Chimarrão enfrentou a Preguiça em um duelo, sem conseguir convencer os jurados a salvá-lo. Ele se apresentou ao som de Alma Gêmea, conhecida na voz de Fábio Jr.

Os jurados ainda tiveram uma última chance para tentar adivinhar sobre a verdadeira identidade do Chimarrão: José Loreto apostou em Marcos Palmeira; Marcelo Serrado apostou em Rafael Vitti; Paulo Vieira apostou em Daniel Cady;

E a seguir, Acelino Popó Freitas se revelou por detrás da fantasia. Tratava-se de uma pegadinha, já que o boxeador não é gaúcho, mas baiano. “Ele é o nosso maior campeão”, soltou a cantora.

“Quando a gente levanta o cinturão, as pessoas não sabem da metade da nossa história. Que dormi no chão até os 23 anos, que passei fome”, contou ele, com lágrimas nos olhos.

No domingo passado (21), o personagem ETzinho foi o primeiro mascarado a ter sua identidade revelada. E quem estava por debaixo da fantasia era o Louro Mané, parceiro de Ana Maria Braga no programa matinal Mais Você. O papagaio cantou duas música do Raul Seixas no reality.

“Foi emocionante, uma experiência inigualável para mim”, declarou o papagaio, que, em seguida, falou da apresentadora que é a “sua dona”. “Entre eu e Ana Maria não tem segredos. Até porque ela tinha que deixar eu vir”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E a web foi à loucura ao descobrir que o fantasiado era uma fantasia, lembrando que teve uma situação parecida no The Masked Singer USA, quando o Caco, o sapo dos Muppets foi desmascarado no reality.