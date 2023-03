Policial militar dá mais de 20 chibatadas em vendedor ambulante

De acordo com a Polícia Militar de Goiânia, o policial Wesley Pedraça já foi afastado das ruas.

Gente, eu sei que o intuito da coluna não é esse, mas, infelizmente, nos últimos dias, ela está vivendo dentro das delegacias. Socorro! O que está acontecendo? Desta vez, venho noticiar para vocês mais um caso de abuso de autoridade, de um policial militar.

No último domingo (05), o policial militar, Wesley Pedraça, que estava de folga, foi flagrado dando mais de 20 chibatadas, com um pedaço de fio, em um vendedor ambulante, que estava esperando a entrega de um macarrão instantâneo, em frente a um estabelecimento, no centro de Goiânia – Goiás.

No vídeo, que foi gravado por uma testemunha que mora ao lado de onde ocorreu a violência, Wesley aparece apontando uma arma ao vendedor, que se ajoelha enquanto apanha do policial.

A Polícia Militar de Goiânia, afirmando que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta, revela que o policial foi afastado das ruas e que foi aberto um processo disciplinar para apurar os fatos citados acima.