Polícia vai até o condomínio de Tati Zaqui e Thomaz Costa

Live da cantora deixou os fãs preocupados, nela ela diz que Thomaz estava quebrando tudo na sua casa

Meu Deus, que isso? Um filme de terror? Thomaz Costa e Tati Zaqui estão em pé de guerra e tudo indica que dessa vez a treta seja mais feia que todas as outras. A musa abriu uma live dizendo que se ela não voltasse em uma hora algo poderia ter acontecido. No vídeo ela ainda mostra que Thomaz está quebrando a sua casa.

De acordo com o Gossip do Dia, a polícia foi até o condomínio dos dois e viu que o carro do influenciador ainda estava parado na garagem, ou seja, os dois estavam juntos.

Nenhum dos dois se pronunciaram após os boatos correrem soltos na internet, evidenciando um relacionamento tóxico e abusivo. Aguardo mais detalhes dessa história.