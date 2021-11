“Piquilo” mais famoso do Brasil! Tiago Piquilo abre o jogo sobre cirurgia peniana.

O ex-peão Tiago Piquilo falou no programa de Rodrigo Faro sobre sua cirurgia no pênis.

Grosso ou fino? Tiago Piquilo falou sobre sua cirurgia íntima e já faturou em A Fazenda o valor do procedimento estético.

É uma harmonização peniana? Muda o funcionamento? E o desempenho? Estas são algumas perguntas que Tiago Piquilo vem recebendo desde que confessou ter feito a faloplastia. Este tipo de cirurgia vem sendo bastante procurada por diversos homens, inclusive famosos.

A cirurgia custa em torno de 25 a 27 mil reais e consiste em injetar no pênis considerado fino a gordura retirada do abdômen. Este valor, o cantor sertanejo, com certeza já fez em cachê com sua ida ao reality…

Tiago esteve no Programa A Hora do Faro e respondeu todas as perguntas relacionadas aos seus “países baixos”. Afinal os telespectadores são curiosos e sexo é um assunto que rende… ô se rende…

Ele declarou que: “É uma cirurgia estética. Em nada interfere na funcionalidade. Se você estava bem, você permanece. Se não estava, vai ter que recorrer a outra coisa para isso. Quanto à espessura, os médicos tiram uma gordura abdominal e injetam. O que acontece em alguns casos, numa minoria, é que de 100% dessa gordura colocada, 30% dessa gordura pode ser eliminada pelo organismo. Mas aí você vai lá e recoloca”.

Piquilo ainda revelou: “Não fiz a cirurgia para aumentar em centímetros mas, sim, a espessura do pênis. Foi uma espécie de harmonização peniana. Você pega gordura de alguma parte do corpo e injeta lá. Muitas pessoas desejam fazer isso, eu recomendo. Aliás, cinco famosos já me procuraram”.

Feliz da vida e de “piquilo” novo! Desculpem o trocadilho, não resisti (risos)!