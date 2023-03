Piqué sobre traição: “Não vou gastar dinheiro limpando minha imagem”

Jogador negou a responder perguntas sobre a ex-esposa em entrevista ao jornal El País e ainda revelou que quer ser fiel a ele mesmo

Piqué voltou a ficar entre um dos nomes mais comentados na web após dizer que quer ser fiel a ele mesmo, em meio às polêmicas envolvendo Shakira. Em entrevista para o jornal espanhol El País, ele revelou também que não vai gastar dinheiro tentando limpar a sua imagem.

“Não vou opinar [sobre a separação]. Cada um tem sua responsabilidade de fazer o melhor para seus filhos. Se trata de protegê-los. Esse é o trabalho dos pais com os filhos. Estou focado e essa é minha função como pai”, afirmou.

O jogador ainda disse que tentou tirar os filhos da separação e da proporção que tudo tomou nas redes sociais. “Sigo fazendo o que quero. No dia em que eu morrer, olharei para trás e esperarei sempre ter feito o que quis. Eu quero ser fiel a mim mesmo. Não vou gastar dinheiro limpando minha imagem. As pessoas de quem gosto e as que amo são as que me conhecem. O resto não me importa. Eu gasto minha energia em estar com meus entes queridos e dar a eles o que tenho. Estou muito feliz. Houve mudanças em minha vida e eu soube preservar a felicidade”, disse ele.